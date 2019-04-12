Uzayın derinliklerine açılan yedi belgesel

Tarihi günler yaşıyoruz! ABD Ulusal Bilim Vakfı 2012’de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu sonunda elde ettiği çığır açıcı sonucu dünyayla paylaştı: Artık elimizde bir kara deliğin fotoğrafı var!

Bu bilgi dünyayı geri döndürülemez bir biçimde değiştirmekle kalmadı, uzaya duyduğumuz ilgiyi de perçinledi. Şimdilerde uzaya hiç duymadığımız kadar çok ilgi duyuyoruz. Haliyle haftasonu boyunca uzay konulu belgeselleri arka arkaya izlemenin tam zamanı!

Reklam

İşte haftasonunu galaksiler arasında geçirmek isteyenler için birkaç öneri!

Şahane görsel efektlerle dikkat çeken 2008 yapımı bu National Geographic yapımı bu belgesel uzayın derinliklerini Alec Baldwin’in sesinden dinlemek isteyenler için harika bir tercih.

BBC yapımı ‘Evrenin Harikaları’ her yaştan izleyiciye hitap edecek yapısı ve Brian Cox’un sunumuyla ön plana çıkıyor.

Reklam





Ünlü oyuncu Morgan Freeman’ın ikonik sesiyle akıllara kazınan ‘Morgan Freeman ile Solucan Deliği’ 6 sezonluk bir Discovery Science yapımı.

Her bir sezonu 8 bölümden oluşan üç sezonluk ‘Evren Nasıl İşler?’ belgeseli Mike Rowe tarafından sunuluyor.

Fizikle pek alakası olmayanlar bile E=mc2 formülünü bir yerlerden duymuştur. Bu formül enerji, ışık ve madde arasındaki bağı açıklamaya çalışan bu formül Einstein’ın en büyük keşiflerinden biri. Evrenin sırlarına Einstein’ın gözlerinden bakmak isteyenler bu belgeseli kaçırmamalı.

Einstein’ın şöhretiyle boy ölçüşebilecek biri varsa o da şüphesiz Stephen Hawking’dir. Bu belgesel, uzayın sırlarını geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü fizikçinin dilinden dinlemek isteyenler için harika bir fırsat.

Neil deGrasse Tyson tarafından sunulan ve adını dünyaca ünlü biliminsanı Carl Sagan’dan alan bu belgesel serisi ülkemizde de oldukça ilgi gördü. Ancak hâlâ seyretmeyenler için iyi bir tercih.