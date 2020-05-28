Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçını kıran şüpheli gözaltında

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Ermeni Kilisesi’ne saldıran şüpheli gözaltına alındı.
AA’da yer alan habere göre, yazılı açıklama yayınlayan Anadolu başsavcılığı, Kuzguncuk Mahallesi’nde bulunan Ermeni Kilisesi’ne ait haçın kırılıp kilise önündeki kaldırıma atıldığı ihbarının yapıldığını belirtti.
Açıklamada, ihbar sonucunda ‘ibadethanelere zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada temin edilen kamera görüntüleri üzerinden eylemi gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli M.S.’nin bugün yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Savcılık, ‘soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdüğü’nü bildirdi.