Bolivya’nın El Alto kentindeki bir üniversitede, korkuluklar kırıldı. Dördüncü kattan düşen beş öğrenci hayatını kaybetti; üç öğrenci yaralandı.

Fotoğraf: YouTube

Reuters’taki habere göre korkulukların kırılmasına dördüncü kattaki balkonun aşırı kalabalık olmasının ve izdiham yaşanmasının neden olduğu belirtildi.

Reklam

İçişleri Bakanı Eduardo Del Castillo, üzücü haberi Twitter’dan duyurdu: “Beş öğrencimizi kaybettik. Üçü de yoğun bakımda tedavi altında.”

Üniversitenin ekonomi ve finans bölümünde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir toplantıya katılmak için yüzlerce öğrencinin bir araya geldiği belirtildi.

Öğrencilerin yakınları üniversitenin yerleşkesine koştu.