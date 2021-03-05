Ünal Özmen: Erdoğan biliyor mu bilmem; dikenli bitkiler suyunu kendisi bulur

Erdoğan’ın insan hakları paketinden, onun insan tanımına uymayanlar için birşey çıkmayacağını sizin gibi ben de bilirim. Fakat payımıza düşen nedir diye şöyle bir baktım. Bu kez nazikti; hain, terörist, adi, cibiliyetsiz, şerefsiz demedi. “Diken” dedi. Zati devletlerine bakılırsa “Dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor”muş. Biliyor mu bilmem; dikenli bitkiler suyunu kendisi bulur. Dikenli bitkiler, el bebek gül bebek bahçede birinin iltifatına tabi olmadıklarını bilir ve kökünü derinlere salar. Ağustosun ortasında bozkırda dimdik ayakta bir yeşillik görürseniz bilin ki o, sizin suyunuza muhtaç kalmadan hayatta kalan eşek dikenidir.

Ünal Özmen’in yazısı