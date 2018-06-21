TÜSİAD’la dertleşen İnce: Yangın var, ilk kez soğan kuru dolar kurunu geçti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “İlk kez soğan doları geçti. Yangın var demek” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden İnce, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri öncesinde ilkleri yaşadığını belirterek, “İlk kez soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyası ile dertleşmek de bir cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur” diye konuştu.

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‘Demokrasiden başlayacağız’

Türkiye’nin ekonomisini ‘çok kırılgan’ olarak niteleyen İnce, sorunları çözmeye Türkiye’nin demokrasisinden başlayacaklarını aktardı: “Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da güven veremez yabancı yatırımcıya da güven veremez. Türkiye tek adamlıktan kurtulmalıdır. Türkiye demokratikleşmeli, Türkiye özgürleşmelidir. Türkiye’de telefonlar dinlenmemelidir. Bir yatırımcı, ‘Ben Türkiye’ye şunu yaparsam üç ay sonra kurallar değişir mi’ dememelidir.”

“Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız” diyen CHP adayı şöyle devam etti: “Türkiye’nin umutlarını tazelemeye ihtiyacı var. Türkiye’nin özgürleşmeye ihtiyacı var. İnsanların morale ve normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye 16 yılda normalden uzaklaştı. Türkiye’yi yeniden normalleştireceğiz. Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli ve bunu başarabiliriz.”

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‘Sihirli sayı: 29’

Türkiye’nin elinde sihirli bir sayı olduğunu dile getiren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı şöyle konuştu: “Almanya’nın yaş ortalaması 40, İskandinav ülkelerinin 45, Türkiye’nin yaş ortalaması ise 29’dur. İşte bu sihirli sayıdır. Bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. İyi eğitemezsek başımıza bela olur. Onun için yargısı, ekonomisi, eğitimi, topyekûn kalkınma… Tarıma dayalı sanayiden, sanayideki 25’i atıl olan kesimi devreye sokmaktan, boş duran meralarımızdan kullanılmayan denizlerimizden topyekûn olarak Türkiye’yi ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunu başaracağız.“

‘Bütün kesimleri kapsayacak bir kabine’

Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı 4 Mayıs’ta CHP’nin altı oklu rozetini çıkardığını hatırlatan İnce şöyle devam etti: “O günden bugüne 81 milyonun, hepinizin cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum. Allah’ın izni milletimin isteğiyle bu seçimi kazandığımda da gerek cumhurbaşkanı yardımcılarımda gerek Bakanlar Kurulu’nda bütün kesimleri kapsayacak kabineyi kuracağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil, halkını dinleyen haddini bilen bir cumhurbaşkanı, ayırmayan, kayırmayan ve kamu mallarını savurmayan bir cumhurbaşkanı olacağım. 3 bin korumayla gezmeyeceğim. Saraylarda yaşamayacağım.”

‘Görgüsüzlük değil gelenek’

CHP adayı TÜSİAD’ın merkezi konumundaki tarihi binaya da değindi: “TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri. Binayı gördüm. İsteseler kaç tane saray yaparlardı ancak geleneklerini korumuşlar. İşte anlatmak istediğim budur. Saraylar değil geleneksel yapıyı korumak. İşte bu, ülkeyi kalkındırır öbürü ise sonradan görmeliktir. Görgüsüzlüktür. Görgüsüzlük değil, geleneklerine sahip çıkan bir modernite; anlayışım budur.”

Bilecik: Gündem başta ekonomi, sonra demokrasi ve hukuk

Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında söz alan TÜSİAD başkanı, ana gündemin seçimler olduğunu kaydederek şunları söyledi: “TÜSİAD olarak ve esas vatandaşlar olarak baktığımızda da konuşulan ekonominin ta kendisidir. Sayın cumhurbaşkanı adaylarının gündemlerine baktığınızda da doğal olarak ekonomi konuşuluyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların, özellikle de seçimlerden sonra üretilecek çözümleri, ekonomi politikaları, bizim de bugün sayın İnce ile yapmak istediğimiz istişarelerin başında geliyor.”

Bilecik istişare toplantısında sadece ekonominin konuşulmayacağını da aktardı: “Üyelerimizin danışacağı konuların başında şüphesiz ki yüksek demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda sayın İnce’nin programları konusunda bizlerle istişare yapmasından memnuniyet duyacağız. Bugün 21 Haziran ve dünyanın en uzun günü. Bizim için de en uzun gün Türkiye adına 24 Haziran olacak. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin kutuplaşmasının sona erdiği, güzel iklimlerde buluşabileceği nihayetinde günlerin bir an öncesinde gelmesinde hem TÜSİAD yönetim kurulu adına hem bütün üyelerimiz ve iş dünyası adına bunu canı gönülden diliyorum.”