Türkiye’nin İngilizce yeterliliği ‘çok düşük’: 88 ülke arasında 73’üncü

Bir araştırmaya göre Türkiye’de İngilizce yeterliliği çok düşük.

Education First tarafından anadili İngilizce olmayan 1.3 milyon kişinin katılımıyla yapılan İngilizce yeterlilik araştırmasına göre Türkiye 88 ülke arasında 73’üncü sırada yer alıyor.

Reklam

2012’den beri düşüşteyiz

Türkiye’nin geçen yıl bulunduğu sıralama ise 62’ydi. Bu da 11 sıra birden düşüşe karşılık geliyor.

Türkiye 2012 yılında 32’nci sırada yer alıyordu. O tarihten beri her sene geriliyor.

Reklam

İngilizce yeterliliği bakımından Türkiye ile birlikte ‘çok düşük’ klasmanında yer alan ülkeler arasında Irak, Myanmar, Suriye, Kazakistan, Nikaragua, İran, Fas, Tunus bulunuyor.

‘Çok yüksek’ kategorisinde İsveç üst üste dördüncü kez ilk sırada yer alırken, ilk beşte Hollanda, Singapur, Norveç ve Danimarka yer aldı.

İngilizceyi en iyi Ankara biliyor

Araştırmaya göre Türkiye’de İngilizce düzeyinin en yüksek olduğu il Ankara. Onu İstanbul, İzmir ve Eskişehir takip ediyor.

Bölgesel açıdan da İç Anadolu İngilizce yeterliliğinde ilk sırada yer alırken, onu Marmara ve Ege bölgeleri izliyor.

Türkiye’de İngilizce seviye tespit sınavlarından TOEFL ortalama skoru 78, IELTS ortalama skoru ise 6.4.

Kadınlar İngilizceyi erkeklerden daha iyi biliyor

Araştırmaya göre kadınların İngilizce becerileri erkeklerden daha yüksek.

Ayrıca İngilizce seviyesi yüksek toplumlar daha eşitlikçi toplumlar. Bu ülkelerde kız çocuklarının ana okuluna yazdırılma oranı ve banka hesabına sahip olan kadınların oranı daha yüksek.