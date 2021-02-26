Türkiye’nin ilk sinema müzesi açılıyor

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, restorasyonun ardından kapılarını açıyor.
AA’nın haberine göre Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında sürdürülen restorasyon tamamladı. Sinema ve müzenin açılışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bu akşam yapılacak.
Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açmaya hazırlanan Türkiye’nin ilk sinema müzesi, geçmişten bugüne Türk sinema tarihine ışık tutacak.
Özel koleksiyonlara da yer verilen müzede, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.