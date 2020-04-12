Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1198’e yükseldi; 4 bin 789 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 1.198’e yükseldi. 4 bin 789 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 56 bin 956’ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

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Entübe hasta sayısı 978. 1.665 kişi yoğun bakımda.

Son 24 saatteki 35 bin 720 testle birlikte toplam test sayısı 376 bin 100’e yükseldi.

Son 24 saatte 481 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 3 bin 446’ya çıktı.

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Bakan Koca, Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.