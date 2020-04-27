Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 900’e çıktı: Vaka sayısı 112 bin 261

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 900’e çıkarken, toplam vaka sayısı ise 112 bin 261 oldu.

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Resmi açıklamaya göre son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 131 olurken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 20 bin 143 test yapıldı. Toplam test sayısı 918 bin 885’e ulaştı. Yoğun bakımda şu an 1736 hasta bulunuyor. Entübe hasta sayısı ise 882.