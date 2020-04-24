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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 600’e çıktı; 3 bin 122 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 2 bin 600’e çıktı. 3 bin 122 yeni vakayla toplam vaka sayısı ise 104 bin 912’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre son 24 saatteki 38 bin 351 testle birlikte toplam test sayısı 830 bin 257’ye yükseldi.

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Entübe hasta sayısı 929. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1790.

Son 24 saatte 3 bin 246 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 21 bin 737’ye ulaştı.

‘Bu noktadan geri dönüş olmamalı’

Koca mesajında şu ifadelere yer verdi: “Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.”

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Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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