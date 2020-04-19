Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 17’ye yükseldi; 3 bin 977 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 2 bin 17’ye yükseldi. 3 bin 977 yeni vakayla toplam sayı 86 bin 306’ya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre son 24 saatteki 35 bin 344 testle birlikte toplam test sayısı 634 bin 277’ye yükseldi.

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Entübe hasta sayısı 1031’e, yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 1922’ye çıktı.

Son 24 saatte 1523 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 11 bin 976’ya çıktı.

Sağlık bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.”

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.