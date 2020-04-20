Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 140’a yükseldi; 4 bin 674 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 2 bin 140’a yükseldi. 4 bin 674 yeni vakayla toplam sayı 90 bin 980’e çıktı.

Salgın Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre son 24 saatteki 39 bin 703 testle birlikte toplam test sayısı 673 bin 980’e yükseldi.

Entübe hasta sayısı 1033’e, yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 1909’a çıktı.

Son 24 saatte 1454 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 13 bin 430’a ulaştı.

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Sağlık bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.”

Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.