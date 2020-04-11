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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1101’e yükseldi; 5 bin 138 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 1101’e yükseldi. Kaydedilen yeni 5 bin 138 vakayla toplam vaka sayısı 52 bin 167 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

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Entübe hasta sayısı 1021. 1626 kişinin yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri sürüyor.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 33 bin 170 ile birlikte toplam test sayısı 340 bin 380’e çıktı.

Son 24 saatte iyileşen 542 hasta ile toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 965 olarak açıklandı.

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Koca, verileri açıklamadan önce şu mesajı paylaşmıştı: “31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.”

Gençlere de seslenen sağlık bakanı şunları söyledi: “Genç arkadaşlardan isteğim şu: Belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin, bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız, şans o tarafta olacak, bunu unutmayın.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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