Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom: Hatlardaki sorun bizden kaynaklı değil

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde akrabalarını telefonla arayan vatandaşlar, hat kesintisiyle karşılaştı. Üç GSM operatörü ise kesintinin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü salgını nedeniyle akrabalarına bayramlaşmaya gidemeyen vatandaşlar, bugün sabahtan itibaren birbirlerini telefonla aradı. Ancak birçok kişi hatlarda kesinti olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

Reklam

Turkcell, birbirini arayan kullanıcılarında kesinti sorunu olamadığını, Turkcell’den diğer operatörleri arayan kullanıcıların sorununun kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti.

Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir. — TURKCELL #EvdeHayatVar (@Turkcell) May 24, 2020

Bir diğer operatör Vodafone da kullanıcılarının diğer operatörleri aramalarında yaşadıkları sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını dile getirdi.

Reklam

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir. — Vodafone Türkiye – 🏠 #EvdeKalTR (@VodafoneTR) May 24, 2020

Türk Telekom da kendilerinden kaynaklanan bir sorun olmadığını, kullanıcılarının kendi aralarında aramaların normal devam ettiğini dile getirdi.