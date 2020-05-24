Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom: Hatlardaki sorun bizden kaynaklı değil

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde akrabalarını telefonla arayan vatandaşlar, hat kesintisiyle karşılaştı. Üç GSM operatörü ise kesintinin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti.
Corona virüsü salgını nedeniyle akrabalarına bayramlaşmaya gidemeyen vatandaşlar, bugün sabahtan itibaren birbirlerini telefonla aradı. Ancak birçok kişi hatlarda kesinti olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Turkcell, birbirini arayan kullanıcılarında kesinti sorunu olamadığını, Turkcell’den diğer operatörleri arayan kullanıcıların sorununun kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti.
Bir diğer operatör Vodafone da kullanıcılarının diğer operatörleri aramalarında yaşadıkları sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını dile getirdi.
Türk Telekom da kendilerinden kaynaklanan bir sorun olmadığını, kullanıcılarının kendi aralarında aramaların normal devam ettiğini dile getirdi.