Turizm gelirleri ilk üç ayda yüzde 11 azaldı

Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 azalarak 4.1 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) turizm verilerine göre, ilk çeyrekte turizm gelirinin yüzde 80.6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.4’ü yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

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Söz konusu dönemdeki harcamaların 3.56 milyar dolarını kişisel harcamalar, 536.4 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 59 dolar oldu.

Tüm harcamalar azaldı

Tüm harcama türlerinde geçen yılın aynı çeyreğine göre azalma kaydedildi; sağlık harcaması yüzde 17.5, konaklama harcaması yüzde 15.7 ve uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 12.1 azaldı.

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Yurt dışına çıkan vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri ise yüzde 25.6 azalarak 793.5 milyon dolar oldu.

Yurt dışına gidenler azaldı

Yurt dışını ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının sayısı yüzde 13.6 azalarak 1.74 milyon kişi olurken, bunların kişi başı ortalama harcaması 455 dolardı.