Tüm çalışanları istifa etti: Madame Figaro dergisi ‘mobbing’ tartışmalarının odağında

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Türkiye’de yayın hayatına başlayalı henüz iki ay olan Madame Figaro dergisi ‘mobbing’ tartışmalarının odak noktasında.

Yayın yönetmeni Pınar Çelikel ve yazı işleri müdürü Çimen Uzsoy dahil derginin tüm çalışanları geçen günlerde istifa etti.

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İstifa gerekçelerini Instagram hesabından duyuran Çelikel, iki sayısını hazırladıkları dergiden mobbinge varan ‘sözlü ve yazılı şiddet’ nedeniyle istifa ettiklerini kaydetti.

Yaptıklarının yayıncı Medya Link tarafından hak ettiği değeri görmediğini ifade eden Çelikel, “Editörlerimizin ‘Beğenmedim yaptığı işi’ denilerek ücretlerinin ödenmemesi/geç ödenmesi, dışarıdan dergimize yazı yazan muhabirlerin ‘Bu işe de telif mi verilirmiş’ denilerek küstürülmesi, her birimize iş yapmak istemeyen para yemeye çalışan çaylaklar muamelesi yapılması gibi pek çok neden bir araya geldi” diye yazdı.

‘Sürdürülebilir değil’

Dergiyi yayınlayan Medyalink ise medyatava.com’a gönderdiği açıklamasında ‘yolların ayrılması’na başka şeylerin neden olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle: “Sosyal medyada Medyalink Dergi Grubu’muz hakkında suçlamalarda bulunan Madame Figaro dergisinin kısa bir dönem yayın yönetmenliği yapmış olan sayın Pınar Çelikel’in ithamlarına karşı açıklamamızdır. Pınar Çelikel ve kurduğu ekiple ilerleyememe sebebimiz, bahsi geçen sebepler değildir. Fransa’nın ve dünyanın en prestijli moda dergilerinden biri olan Madame Figaro’nun ilk iki sayısının derginin marka konulandırmasından uzak olması, marka ruhu, stili, değerleri ve vizyonunun gerektiği gibi şekillenmiş olmaması bizim açımızdan sürdürülebilir bir iş ortaklığını engellemiştir. İlk iki sayıda uğradığımız hayal kırıklığını tamir etmek ve güçlü bir Mart sayısıyla karşınızda olabilmek için yepyeni bir ekiple, tüm gücümüzle çalışmaktayız. Ortaya çıkan rahatsızlıktan ve sektöre zarar veren tüm bu çirkin spekülasyonlardan dolayı üzüntümüzü belirtir, herkese mutlu bir 2018 dileriz. Görüşmek üzere!”