TTB’den Bahçeli’ye yanıt: Bu topraklarda iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” diyerek hedef gösterdiği Türk Tabipler Birliği (TTB), “Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” dedi.

Fotoğraf: Pixabay

Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır.”

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TTB, Twitter’dan Bahçeli’nin paylaşımına ‘#İyikiTTBvar‘ etiketini kullanarak şu yanıtı verdi: “Biz hekimiz. Biz #TürkTabipleriBirliği’yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergama’lı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!”