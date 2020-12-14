Timur Soykan: Ölümleri bile gizlenenler, bu ülkeyi var edenler

Bu; emekçi katliamı.

Sessizce ölüyoruz.

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Devlet, kelime oyunları, sayı kandırmacılarıyla pembe tablolar çiziyor.

Saklanan birer rakam kadar değersizleştirilip yok sayılıyor insanlar.

Sonra devlet, yalan mahcubiyeti bile olmayan bir yüzle gerçeğin bir kısmını bahşediyor.

Oysa ölümleri bile gizlenenler, bu ülkeyi var edenler.

Yaşamın gerçek sahipleri onlar.

‘Evde kal’ sloganı TV’lerdeki her reklam arasında tekrarlanıp pankartlarla sokaklara asılmışken patronların para hırsına, ekonomi tanrısına kurban edilenler…

Timur Soykan’ın yazısı