THY’nin ‘normalleşme’ planı: Haziranda iç hat seferleri ve 19 ülkeye uçuş başlayacak

‘Corona’ nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı. Haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşların başlaması düşünülürken, yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş planlandı.

Fotoğraf: Reuters

İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni uçuş planı hazırladı.

Reklam

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, haziranda tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak devreye alacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60’ının icra edileceği planlanıyor.

Hazirandaki uçuşlar

Haziran ayındaki uçuş noktaları şöyle: Kanada-Toronto, Kazakistan-Almatı, Afganistan-Kabil, Japonya-Tokyo, Çin-Şanghay, Güney Kore-Seul, Singapur, Danimarka-Kopenhag, İsveç-Stockholm, Norveç-Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya-Viyana, Hollanda-Amsterdam, Belçika-Brüksel, Belarus-Minsk, Gürcistan-Tiflis, Lübnan-Beyrut, Kuveyt ve İsrail-Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

Kademeli artacak

Temmuz ve ağustosta uçuşlar artırılacak. Temmuzda 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, ağustosta 98 ülke v 160 noktaya 937 frekans uçuş planlandı.