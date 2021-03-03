The Simpsons, 33 ve 34’üncü sezonların onayını aldı

ABD’li televizyon kanalı Fox, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi The Simpsons’ın 33 ve 34’üncü sezonlarına onay verdi. Böylelikle dizi 2023’e ve 757 bölüme uzamış oldu.

Fotoğraf: wired.com

Deadline’ın aktardığına göre bu sezon tüm platformlarda ortalama yedi milyon izleyiciye ulaşan Simpsons’ın, geçtiğimiz eylül ayındaki 32’nci sezon lansmanı, ‘beş yılın en yüksek reytingli dönüşü’, ‘altı yılın en çok izlenen lansmanı’ ve ‘Hulu ve Fox Now’da şimdiye kadar en çok izlenen gala oldu.

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Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Matt Groening, şunları söyledi: “Simpsons’taki herkes bir kez daha yenilenmiş olmaktan heyecan duyuyor ve birçok büyük sürpriz planlıyoruz. Homer bir saç telini kaybedecek, Milhouse kontakt lens alacak ve Bart onuncu yaş gününü otuz üçüncü kez kutlayacak.”

32 yıllık serüven

The Simpsons, 1990 yılında popüler kültürde bir patlama yarattı ve dünya çapında çığır açan yenilikçi eğlence şovlarından biri oldu.

Şu anda 32’nci sezonunda olan Simpsons, 34 Emmy Ödülü (2019’daki En İyi Animasyon Programı 11’incisi dahil), 34 Annie Ödülü, dokuz Environmental Media Ödülü, yedi People’s Choice Ödülü ve 13 Writers Guild of America Ödülü kazandı.

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Aynı zamanda Peabody Ödülü kazanan ilk animasyon dizisi oldu ve 2012’de kısa filmi ‘The Longest Daycare’ için Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Dizi, 2000 yılında ‘Hollywood Walk of Fame’de bir ‘yıldız’la onurlandırıldı.

The Simpsons’ın, 21 Mart Pazar günü, bir dönüm noktası olan 700’üncü bölümü yayımlanacak.