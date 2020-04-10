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Yaramazlara biraz batar!

TGC’den gözaltında öldürülen Metin Göktepe’nin doğum gününde anma mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 8 Ocak 1996’da görevi başındayken gözaltına alınıp öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin doğum günü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.

Göktepe, 8 Ocak 1996’da Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutuklular Orhan Özen ve Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için Alibeyköy’e gitmiş, sarı basın kartı olmadığı gerekçesiyle tören alanına girememiş, yüzlerce insanla birlikte gözaltına alınmıştı. Eyüp Kapalı Spor Salonu’na götürülen Göktepe, polis tarafından dövülerek öldürülmüştü.

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Açıklama şöyle:

“Yaşadığı sürece hak ve insan odaklı habercilik yapan gazeteci Metin Göktepe’nin doğum gününü kutluyoruz. Yaşasaydı 52 yaşını kutlayacak olan Metin Göktepe’nin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Metin Göktepe’nin doğum gününde de basın topluluğumuzun, ailesinin, arkadaşlarının acısını paylaştığımızı vurguluyoruz. Metin Göktepe’nin ölümüne neden olan güvenlik görevlilerinin yargı yoluyla cezalandırılması, arkadaşlarının, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ve tüm meslek örgütlerinin dayanışması sayesinde olmuştu.

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Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından ağır baskı altında olduğumuz bu dönemde, bir kez daha hak ve insan odaklı gazetecilik yapmanın ve dayanışmanın önemini hatırlatıyoruz.”

Evrensel muhabiri Metin Göktepe öldürülüşünün 22’nci yılında anıldı

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