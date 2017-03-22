Terör bilançosu: 7 Haziran 2015’ten bu yana 596 sivil, 557 asker, 311 polis hayatını kaybetti

7 Haziran 2015 ile 21 Ocak 2017 arasındaki ‘terör olayları’nda 596 sivil, 557 asker ve 311 polis yaşamını yitirdi.

Korucular, darbe girişiminde ve ‘Fırat Kalkanı’ harekatında hayatını kaybedenler de dahil edildiğinde toplam sayı 1838’e ulaşıyor.

MHP’nin hesaplamasına göre 7 Haziran ile 13 Aralık 2016 arasındaki ‘terör olayları’nda 555 sivil, 538 asker, 301 polis ve 63 korucu hayatını kaybetmişti.

10 Aralık’ta çoğu polis 44 kişinin can verdiği Beşiktaş’taki çifte saldırıda yaralanan bir polis memuru 20 Aralık’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Ayrıca 17 Aralık’ta Kayseri Erciyes Üniversitesi kampusü önündeki bombalı araç saldırısında 14 asker, 18 Aralık’ta HDP’nin Ümraniye ilçe bürosunu ‘basmak’ isteyenleri ikna etmek için çıktığı binanın çatısından dengesini kaybederek düşen bir polis memuru ve Tunceli’de PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirmişti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtindeki Reina adlı gece kulübüne yönelik silahlı saldırıda ise bir polis ve 38 sivil hayatını kaybetmişti.

5 Ocak’ın sabah saatlerinde 10 Aralık’taki Beşiktaş saldırısında yaralanan polislerden biri daha hayatını kaybetmişti.

Aynı günün akşam saatlerinde ise İzmir adliyesinin önündeki bombalı araç saldırısında bir polis memuru ve bir katip hayatını kaybetti.

6 Ocak’ta ise Şırnak’tan iki askerin daha ölüm haberi geldi. Bunu 8 Ocak’ta yine Şırnak’ta iki askerin ölüm haberi izledi.

14 Ocak’ta Bitlis’teki operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.

16 Ocak’ta Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bombalı saldırıda dört polis can verdi. Aynı saldırıda yaralanan bir polis 20 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

3 Şubat’ta Kayseri’deki saldırıdan yaralı kurtulan askerlerlerden biri daha hayatını kaybetti.

14 Şubat’ta Hatay’da PKK’lılarla çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

17 Şubat’ta Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanına yönelik bomba yüklü araç saldırısında 11 yaşında bir çocuk ve bir mahalle bekçisi hayatını kaybetti.

8 Mart’ta Lice’de PKK’lılarla çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

15 Mart’ta Mardin’de mayın kontrolü sırasında PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

19 Mart’ta Diyarbakır’da PKK’lılarla çatışmada iki asker hayatını kaybetti.

Son olarak da bugün Reyhanlı sınır karakoluna Suriye’den açılan ateş sonucunda bir asker hayatını kaybetti.

‘Terör’e 1521 kurban

Böylelikle 7 Haziran 2015’ten bugüne kadar ‘terör olayları’nda hayatını kaybeden asker sayısı 557’ye çıktı. Aynı dönemde ‘terör olayları’nda hayatını kaybeden sivil sayısı 596, polis sayısı ise 311’di. Böylece toplam sayı 1464’e çıktı. 63 korucu da katıldığında sayı 1527 ediyor.

Toplam sayı 1838’e

Bu rakamlara darbe girişiminde hayatını kaybeden beş asker, 62 polis ve 173 sivilin yanısıra ağustos ayından bu yana ‘Fırat Kalkanı’ harekatında hayatını kaybeden 71 asker dahil değil.

Bunlar da katıldığında toplam sayı, 1838’e ulaşıyor.