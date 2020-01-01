Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tel Abyad’da bombalı saldırı: İki kişi öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tel Abyad’daki Atik köyünde YPG’nin düzenlediği bombalı saldırıda iki kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

MSB, saldırganın yakalandığını belirtti.

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