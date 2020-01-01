Tel Abyad’da bombalı saldırı: İki kişi öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tel Abyad’daki Atik köyünde YPG’nin düzenlediği bombalı saldırıda iki kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını duyurdu.
MSB, saldırganın yakalandığını belirtti.
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Yaramazlara biraz batar!
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