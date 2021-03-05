TED başkanından 10 yaş altı uyarısı: Eğitim sistemi lego gibi ortadan çöker

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye’nin salgın süresince yürütülen eğitim politikaları nedeniyle ‘öğrenme krizi’ ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Sultan Uçar’a konuşan Pehlivanoğlu, okulların kapalı olduğu bölümde özellikle 10 yaş altı için kritik bir dönem yaşandığını, eğitim sisteminin ‘lego gibi ortadan çökebileceğini’ söyledi.

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Yüz yüze eğitim, kentlerdeki risk seviyesine göre 2 Mart’ta başlamıştı.

Pehlivanoğlu şöyle konuştu: “Salgında, okulları bir yıl gibi uzun süre kapalı tutan nadir ülkelerden biri maalesef Türkiye’dir. Dünya salgında, ‘öğrenme krizi’ gerçeğiyle yüzleşti. Avrupa bu nedenle özellikle anaokulu ve ilkokulları açık tutmaya çalıştı. Gelinen noktada artık öğrenme yoksulluğundan bahsediliyor. Mali imkanları olan ile olmayan çocuklar arasındaki makas açıldı. Türkiye’de öğrenme yoksulluğunun yüzde 38’e çıktığı uluslararası raporlara da yansıdı. Sosyal adalet ve ülkenin geleceği için bu çok büyük bir risk.”

’10 yaş altı için kritik’

Uzaktan öğrenmenin özellikle 10 yaş altı için beyin gelişim fonksiyonları açısından imkansız olduğunu söyleyen TED başkanı, ülkelerin bu sebeple ilk olarak anaokulu ve ilkokullarını açtığını dile getirdi. Bunu yapmayan Türkiye’nin kayıplarını telafi etmesi için yaz aylarında bir süre okulları yüz yüze eğitime açması gerektiğini ifade etti.

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Pehlivanoğlu şöyle konuştu: “Bu süreç 10 yaş altı için çok kritik bir dönem. Eğer, bu çocukları öğrenmiş kabul edersek, bu yılın kazanımlarını veremediğimiz için eğitim sistemi lego gibi ortasından çöker. Kayıpların kazanıma dönüşmesi için çok acil yeni bir müfredat düzenlemesine ihtiyaç var. Türkiye bu süreçte, ölçme fonksiyonlarını yeterince yerine getiremedi. Bu nedenle OBP’nin bu yıl 8. ve 12. sınıflarda uygulanmaması gerekir. Uygulanırsa, notu şişirilen ile adil not verilen öğrenciler arasında çok büyük bir haksızlığa yol açılır. Çünkü, çok küçük bir puan bile binlerce öğrenciyi sıralamada çok geriye atıyor.”

TED başkanı, Sağlık Bakanlığı’nın eskiden olduğu gibi her ilde yaş gruplarına göre vaka sayısını açıklaması gerektiğini belirterek, “Veriler açıklanırsa, veliler çocuğunu güvende hisseder ve okula gönderir” dedi.