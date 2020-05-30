‘Tebdil-i kıyafet’ denetleme yapan rektör 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde tebdili kıyafetle yaptığı denetim sayesinde 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Aldemir, diyabetik yara bakım ünitesinde kullanılan, 10 santimetre boyutundaki, tek kullanımlık, değeri bin lira olan ‘ultrasonik cerrahi probu’ cihazının deforme olduğunu fark etti. Şüphelenen Aldemir, hastanede görev yapan doktor ve hemşirelerden yolsuzlukla mücadele timi kurdu.

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Aynı cihazın, sterilize edilerek 500 defa hastaneye satıldığı ortaya çıktı. 15 Mayıs’ta, cihazı satan firma ile yolsuzluğa göz yuman doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Aldemir şunları söyledi: “Üretici firma sanki bunu sıfırmış gibi veriyor. Bizim kullanmamızı sağlıyordu. Biz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hem idari açıdan soruşturma başlattık hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ciddi bir operasyondu. Bazı yerlerden uyarı ve tehditler de aldık. Açık konuşmakta fayda var. Ben bu konuda hiç çekinmem. Devletimin bir kuruşunu kimseye yedirmem. Herkes ayağını denk alsın.”

Ödeme yapılmadı

Yolsuzluk olduğunu fark edince ödemeyi yapmadıklarını belirten Aldemir, “Bu üretici firma sadece bizim üniversiteyle çalışmıyor. Farklı üniversitelerle de çalışıyor. Bu konuyu o üniversitelerdeki arkadaşlarla da paylaştık. YÖK’e de detaylı bilgi verdik” dedi.

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Geçen yıl poliklinik kapatmıştı

Aldemir, tebdili kıyafetle denetim yapmaya devam edeceğini söyleyerek geçen yıl, Kuşadası’nda diş hekimliği polikliniğiyle ilgili bir duyum aldığını ve oraya gidip hekimlerin olmadığını fark edince polikliniği kapattığını anımsattı.