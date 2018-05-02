Tatlıses ‘Erdoğan’lı doğalgaz anısı’nı savundu: Çok önemli değil, kendi içimizi biliyoruz

AKP’den milletvekili seçimi için aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi evine oğlu İdo üşüyor diye doğalgaz bağlattığından’ bahsettiği anısının doğru olmadığı yönündeki iddialar için “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi biliyoruz” dedi.

Tatlıses, AKP’nin mitingine katılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir anısını anlatmıştı: “Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul’da. Dedim ki ‘Sayın başkanım, bizim evimizde, koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.’ Dedim ki ‘İdo iki aylık, üşüyor.’ 10 dakika sonra aradı dedi ki ‘Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.’ Doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu.”

Reklam

Ancak Tatlıses’in anısı sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Zira Erdoğan 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başkan oldu. Tatlıses’in oğlu İdo ise 1992 doğumlu.

AKP’den İzmir aday adayı olan Tatlıses, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ziyaret etti. Tatlıses’le Şengül’ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Reklam

Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil” dedi.