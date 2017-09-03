Tasarı Meclis’te: Ülkelerinde birden fazla evlilik yapanlara ‘vatandaşlık’ arayışı

Türk vatandaşlığına alınan ancak ülkelerinde yasal olan birden fazla kişiyle evliliklerinden çocukları olanlar, Nüfus Hizmetleri Kanunu’na ‘takıldı’. Meclis’te bekleyen kanun tasarısıyla, ‘velayet ve vesayete’ ilişkin detaylar eklenecek.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, Suriyeli, Suudi ya da başka bir ülke vatandaşı olup Türk vatandaşlığına alınan bazı kişilerde, kendi ülkelerinde yasal olan ikinci veya üçüncü evlilikleri ve bu evliliklerden olma çocukları, Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğer mevzuata takıldı.

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Şikâyetler üzerine ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak Meclis’e gönderilen ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na durumu ‘çözmeye’ dönük maddeler konuldu.

Aksi durumda Türk vatandaşlığına alınmış olanların, eşlerinin ve çocuklarının mağdur olacakları, velayet ve vesayete ilişkin sorunlar çıkacağı, miras haklarından yararlanamayacakları ifade edildi.

Konuyla ilgili kanun tasarısı Meclis’te görüşülmeyi bekliyor.

‘Kamu düzeni ve genel ahlak’

Yine kanunda yapılan değişiklikle, ikamet izni olmayan yabancılara da kimlik numarası verilmesi ayrıca yabancıların Türkiye’de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin başvuruları üzerine ilgili olay formlarının düzenlenmesi ve formların bir örneğinin kendilerine verilmesi öngörülüyor. Bu formlar özel bir dosyada saklanacak.

‘Milli güvenlik’ bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri bakanlıkça reddedilebilecek. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan evlilik öncesi ‘genel ahlaka aykırı’ faaliyetlerde bulunmuş olanların Türk vatandaşlığını kazanmalarını önleme amacıyla ‘kamu düzeni’ kriteri, ‘kamu düzeni ve genel ahlak’ olarak değiştiriliyor.

Eşcinsel evlilik

Eşcinsel evliliğin yasal olduğu bir Avrupa ülkesi vatandaşının Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda, bilgilerin nüfus kaydına ve kütüğüne işlenmesinde yasal engeller var. Bu kimselerin, kendi ülkelerindeki kanunlarla Türk Medeni Kanunu arasında; ‘kazanılmış haklar, uluslararası hukuk ve mütekabiliyet ilkesi’ açısından aykırılıklar bulunuyor.

Resmi olarak tek eşli evliliğe izin verilen Türkiye’de eşcinsel evliliklerin mevzuatta karşılığı henüz bulunmuyor.