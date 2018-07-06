Tahliye olan Celalettin Can: ‘Yukarıdan gelen’ istihbaratçı baskın seçimi biliyordu

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, ‘yukarıdan geldiklerini’ söyleyen iki istihbarat elemanının sorguda kendisine “Hiç istemezdik senin alınmanı. Ama burada kal. Seçim olacak çok yorulursun” dediklerini kaydetti.

Artı Gerçek’in haberine göre, Can beş ay kaldığı Silivri Cezaevi’nde yaşadığı ve tanık olduğu süreci anlattı.

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Can, HDP kongresi öncesi yapılan operasyonda gözaltına alınıp 20 Şubat’ta tutuklanmış, 27 Haziran günü de tahliye edilmişti.

İki istihbarat elemanın kendisini sorguya aldığını söyleyen Can, “Yukarıdan geldiklerini söylediler. 2013 ile 2018 arası çok fazla halk toplantıları aldığımı söylediler. ‘Suç unsuru var mı’ diye sorduğumda ‘Yok ama beka sorunu var. Bazen söz silahtan daha tehlikeli olur’ dediler. Başka teklifler yapmaya çalıştılar ama cesaret edemediler. ‘İstersen buradan çıkıp gidebilirsin’ dediler” diye konuştu.

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Baskın seçimlerin olacağını istihbaratçıların söylemlerinden anladığını belirten Can, kendisine “Hiç istemezdik senin alınmanı. Ama burada kal. Seçim olacak çok yorulursun” dediklerini kaydetti.