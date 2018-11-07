Tahliye edilmeyen HDP milletvekili Leyla Güven süresiz açlık grevine başladı

Kelepçeyle ifade vermeyi kabul etmediği için duruşmaya götürülmeyen tutuklu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıkladı.

31 Ocak’ta tutuklanan HDP’li Güven hakkında televizyondaki açıklamaları ve sosyal medyadaki ‘Zeytin Dalı Harekatı’ paylaşımları gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılmış, hakkında 17 yıl altı aydan 31 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Güven hakkında açılan davanın üçüncü duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün öğle saatlerinde sona erdi. HDP’li milletvekilinin tahliye talebininin reddedildiği ve bir sonraki duruşmanın 26 Aralık’ta yapılacağı bildirildi.

#LeylaGüven: Adil bir yargılama yapılmadığını, tecrittin bir insanlık suçu olduğunu belirtmek istiyorum. Tecrit bir halka uygulanmaktadır. Bende bu halkın bir parçası olarak, 'Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevi eylemini başlatıyorum… pic.twitter.com/8AjN7P70lw — DTK (@DTKnavend) November 7, 2018

Kelepçeyle duruşmaya götürülmeyi kabul etmeyen Güven, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Güven, milletvekili olduğunu ve bu nedenle kelepçe ‘dayatması’nı kabul etmeyeceğini belirterek, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıkladı.

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Gazete Karınca’nın aktardığına göre, Güven’in açıklaması şöyle: “Ben siyasette PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kadının siyasette yer alması perspektifinden esinlenerek aktif olarak yer aldım. Bugün Sayın Öcalan üzerindeki sadece bir kişiye değil, bir halka uygulanıyor. Tecrit bir insanlık suçudur. Ben de bu halkın bir parçası olarak, Sayın Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlıyorum. Bundan sonra mahkemeye hiçbir savunma yapmayacağım. Yargı hukuksuz kararlarına son verene kadar ve tecrit kaldırılana kadar eylemime devam edeceğim. Gerekirse eylemimi ölüm orucuna da dönüştüreceğim.”

Danimarkalı vekil adliyeye alınmadı

Duruşmayı izlemek için kente giden Danimarka Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Arslan Rasmussen’in, adliyeye alınmadığı öğrenildi. Rasmussen’in engellenme nedeni hakkında bilgi verilmedi.