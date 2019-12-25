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Suriyeli grup: 216 bin kişi Türkiye sınırına doğru gidiyor

Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib bölgesinde, Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesi üzerine 216 bin kişinin evlerini terk ederek sınıra doğru göç ettiği bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırıları ve karadaki ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, bölgede etkin olan Suriye Müdahale Koordinasyon Grubu, 216 bin 632 kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Grup, birçoğunun gidecek yeri olmadığını ve güvenlik için Türkiye sınırına doğru ilerlediklerini kaydetti.

Söz konusu grup, 250 civarında köy ve kasabadan göçler yaşandığını, çatışmalarda aralarında 79 çocuğun bulunduğu 252 sivilin öldüğünü duyurdu.

Grup, diğer yardım kuruluşlarına olumsuz hava koşullarını da dikkate alarak evlerini terk edenler için harekete geçme çağrısında da bulundu.

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