Suriye haber ajansı: TSK Suriye askerlerine ateş açtı, ölü ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ordusu ve müttefiklerine ateş açtığı, ölü ve yaralılar bulunduğu bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın bir askeri kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Türk ordusu Menbiç yakınlarında bulunan Suriye sınır pozisyonlarına yönelik bombardıman gerçekleştirdi.

Bombardıman sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

TSK ve Suriye ordusu karşı karşıya kalmıştı

Önceki gün Menbiç’in beş çevre köyü, Suriye hükümeti yetkililerine devredilmişti. Böylece Demokratik Suriye Güçleri (DSG), bir süredir beklenen devir işlemiyle TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçleriyle arasında tampon bölge oluşturmuştu. Bu durumda TSK ve ÖSO ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelme ihtimali vardı.