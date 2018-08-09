Süper Lig’e fena gol: Katarlı beIN Sports 5.40’lık doları 3.26 sayıp ödeme yapıyor

Süper Lig maçlarının naklen yayın hakkını Kasım 2016’da yıllık 500 milyon dolar karşılığında satın alan Katarlı şirket ‘beIN Sports’un, sözleşme imzaladığı aracı kurum Türkiye Futbol Federasyonu’na güncel kur (bugün 5.40 civarı) üzerinden değil, iki yıl önceki sözleşme döneminde belirlenen 3.26’lık kurdan ödeme yaptığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın haberine göre, 18 Süper Lig kulübü ile sözleşmeden pay alan futbol kulüpleri sabit kur nedeniyle yaklaşık yüzde 55’lik bir zarara uğradı. beIN Sports konuyla ilgili soru üzerine TFF’ye ödenen dolar kurunu ‘şirketin gizlilik politikası’ nedeniyle açıklayamayacağını bildirmekle yetindi. Kamuoyuna yansıyan, “ beIN Sports, TFF’ye ve dolayısıyla kulüplere yaptığı yıllık ödemenin yarısını sözleşme tarihindeki sabit kurdan (3.26), diğer yarısını ise güncel kurdan ödüyor” iddiası ise federasyona yakın kaynaklarca doğrulanmıyor. Ancak Kızılyalın’ın aktardığına göre TFF’deki belgeler 3.26’lık kuru doğruluyor.

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Ödeme 21 Eylül’de!

Büyük bir borç sarmalında bulunan kulüpler, TFF’den aldıkları naklen yayın gelirleriyle transfer yapıyorlar. Ne var ki, adının açıklanmasını istemeyen bir kulüp başkanı, önceki yıllarda TFF’nin Ağustos ayında kendilerine ön ödeme yaptığını, bu yıl söz konusu avansın gerçekleşmediğini öne sürdü.

Yayınlar verilirken Erdoğan devreye girmişti

2016 yılının Kasım ayında Süper Lig kulüplerinin yetki verdiği TFF ile anlaşan beIN Sports, bir dönem PSG’nin de hisselerini elinde bulunduran Naaser Al-Khelaifi’nin attığı imza ile yıllık 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Futbol medyası o günlerde bu anlaşmayı, “Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan Katarlılar, Recep Tayyip Erdoğan’ın ricasıyla yayın hakkını yüksek aldı” diye yorumlamıştı. Hatta Khelaifi’nin anlaşmadan önce Erdoğan ile görüştüğü öne sürülmüş, dönemin CHP Milletvekili Barış Yarkadaş konuyla ilgili TBMM’ye soru önergesi vermişti.

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Yine bazı futbol adamları, “Normalde 150 milyon dolar bile etmeyecek yayın iyi rakama müşteri buldu” şeklinde görüş belirtmişti.