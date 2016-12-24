Sucuklu yumurta bile var: Türkiye’deki kullanıcılara özel emoji klavyesi

Dünya genelinde mesajlaşma platformlarında ’emoji’ kullanımı her geçen gün artarken, Türkiye’deki kullanıcıların ‘ihtiyaçlarına yönelik’ özel bir klavye geliştirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uygulamanın yaratıcısı Amerika’nın Los Angeles kentinde yaşayan girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın ‘Türkiye’nin ilk yerel emoji klavyesi’ olduğunu belirtti.

‘Emojum’ adı verilen uygulamada nazar boncuğu, simit, sucuklu yumurta, çeyrek altın, çay, Türk kahvesi gibi 450’yi aşkın ikon yer alıyor.

Türkçe mesajlaşmalarda ‘duygulara tercüman’ olması amacıyla geliştirilen uygulamanın tasarımları ve çizgileri Hotamışlıgil’e ait.

Girişimci,uygulamada en çok tercih edilen ikonun nazar boncuğu olduğunu ve kullanıcıların duygularını istedikleri gibi ifade edebilmeleri için ‘kendi emojini tasarla’ bölümünün bulunduğunu aktardı.

‘Yüzde yüz yerli’

Hotamışlıgil uygulamayı şöyle tanıttı: “Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye’de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, ‘Emojum’ yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli ‘Emojum’ hepimizin klavyesi.”