Spotify’dan RTÜK’e lisans başvurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify’ın yasal sürede müracaatını yaptığını belirterek, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

RTÜK, pazartesi günü, internet ortamında yayın lisansı olmadan hizmet verdiğini tespit ettiği aralarında Spotify ve FOXplay’in de bulunduğu dört internet sitesine 72 saat süre tanıdığını duyurmuştu.

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RTÜK’ün açıklaması şöyle: “Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.”