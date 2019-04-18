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Yaramazlara biraz batar!

‘Sözcü davası’nda mütalaa: Yönetici, yazar ve çalışanlara 10 yıla kadar hapis istemi

Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarının yargılandığı davada savcının hazırladığı mütalaa, mahkeme tarafından kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Gazeteye yönelik ilk dava patron Burak Akbay, çalışanlar Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli hakkında açılmıştı. Daha sonra yazarlar Emin Çölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin’e de dava açılmıştı. Tüm isimlere ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçlaması yöneltilmiş, davalar birleştirilmişti.

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Çağlayan’daki İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savcı 17 sayfalık mütalaasını mahkemeye sundu.

Mahkemenin kabul ettiği mütalaada Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli hakkında ‘FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava sürecinde gazeteden ayrılan Mediha Olgun hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

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Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda yurtdışındaki Burak Akbay için kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Duruşma 14 Haziran’a ertelendi.

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