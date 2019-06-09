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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan kendisini protesto eden vatandaşa: O da ‘Pontusçu’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon havalimanında kendisini protesto eden vatandaş için ‘Pontusçu‘ dedi.

Bayram kutlamaları kapsamında Trabzon’a giden Soylu, havalimanında Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen bir grup vatandaş tarafından ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganlarıyla protesto edilmişti. Mehmet Ali Sivaz isimli bir vatandaşın da ‘akıllı ol Soylu’ demesi üzerine içişleri bakanı ‘artistlik yapma’ diye cevap vermişti. Trabzon Valiliği de Sivaz hakkında ‘tehdit’ suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

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Akıllı ol’ ifadesini ‘mafyavari’ diye nitelendiren Soylu, amacın ‘tahrik etmek’ olduğunu söyledi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karmaşık bir adam zaten, terör örgütleriyle iltisaklı. Aynı zamanda Pontusçularla ilişkili bir adam. Türkiye’de bir Pontusçu hayali vardır. O Pontusçularla ilişkisi olan bir adam. Trabzon CHP il başkanı, Trabzon CHP milletvekili ile defalarca telefon irtibatı var. Orada bir tezgah olduğu apaçık ortada. Bu tezgaha bizi düşürmek istedi. Ama Allah da bize bir sekinet verdi bir söz söyleyip arabamıza bindik, oradan ayrıldık.”

Trabzon Valiliği’nden Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen Sivaz hakkında suç duyurusu

İstanbul Ticaret Borsası başkanı: Soylu’yu protesto edenler de ‘Pontus’

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