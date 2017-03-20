Soylu’dan Baykal’a ikinci çağrı: Senin bir de diyanet işleri başkanlığına gitmen lazım

CHP’li Deniz Baykal’ı daha önce ‘kaset olayı’ nedeniyle makamına çağıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu kez “Senin bir de Diyanet İşleri Başkanlığı’na gitmen lazım” dedi.

Soylu, Baykal’a hitaben “Yüreğin yetiyorsa içişleri bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim” demiş, Baykal da “Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Derhal gereğini yapsın” yantını vermişti.

İstanbul’da Trabzonlular Derneği’nin etkinliğinde konuşan Soylu, Baykal’ın kendisine verdiği cevaba değindi.

Kendilerinin gereğini yerine getirdiğini, mahkemede tüm bilgi ve belgeleri verdiklerini ifade eden Soylu, “Ama dedim ki, ‘Sadece içişleri bakanlığına gitmen yetmez.’ Trabzon’daki açıklamamdan sonra gördüm ki bir de senin Diyanet İşleri Başkanlığı’na gitmen lazım” diye konuştu.

Baykal’ı istifaya götüren kaset

Baykal, bir gizli kamera kaydı nedeniyle 10 Mayıs 2010’da CHP genel başkanlığından istifasını açıkladığı basın toplantısında, “Bu komplo siyasi iktidarın bilgisi ve onayı olmadan yapılamaz” demişti.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden üç gün önce sızdırılan bir ortam dinlemesi kaydında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Baykal’a yönelik ‘kaset komplosu’nu internete sızdırılmadan önce bildiği, kaseti izlediği hatta bizzat yayınlanmasını planladığı öne sürülüyordu.

CHP’li vekil, daha önce de 7 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan’la yaptığı görüşmede Erdoğan’ın ‘kaset komplosu’nda sorumluluğu olduğu kanaatini koruduğunu, bunu 10 Haziran’da yaptığı görüşmede Erdoğan’ın yüzüne de söylediğini ifade etmişti.

Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da kasedi izleyip sessiz kalmakla eleştirmişti.