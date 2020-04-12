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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Sokağa çıkma yasağı hafta içine sarkmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 kentte ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı hakkında, diğer ülkelerdeki örnekleri incelediklerini, buradan yola çıkarak, marketlere büyük bir hücum olmaması için duyuruyu yasağın başlamasından sadece iki saat önce yaptıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Soylu, marketlerin kapanış saati 21:00 olduğunu için yasağın cuma akşamı saat 22:00 sıralarında duyurulduğunu ifade etti.

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“Eleştirileri aldım, kabul ettim” diyen Soylu şöyle konuştu:

“Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır.

Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

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Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.

Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.

Saat 21.00 itibariyle marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları ‘23.59’da ilan etseydiniz’ diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.

Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.

Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi… Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.

Sokağa çıkma yasağı hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibariyle yasak bitecek.”

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