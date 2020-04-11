Soylu: Erken saatte yasağı açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olurdu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki günlük sokağa çıkma yasağı daha erken saatte duyurulsa marketlerde yoğunluğa neden olacağını savundu.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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Yasak kararının dün akşam saat 22:00 sıralarında duyurulması muhalefetin tepkisini çekmişti. Karardan sonra çok sayıda insan sokaklara çıkarak fırın ve bakkallardan alışveriş yapmış, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülmüştü.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Soylu, “Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz?” diye sordu.

Bakan, şöyle devam etti: “Tecrübe önümüzde. Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?”

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Soylu, dün akşam 1-1.5 saat içinde marketlere akın eden insan sayısının abartılacak boyutta olmadığını ifade etti. Bakan, “250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu” dedi.

Sarıkaya, karardan önce, benzer uygulamaları yapan ülkelerin incelendiğini, kararın Bilim Kurulu’ndaki tartışmaların ardından alındığını yazdı.