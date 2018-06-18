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Yaramazlara biraz batar!

Soylu, Demirtaş’ın ‘Bir oyluk canları var’ sözünde ölümle tehdit gördü

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Arşiv fotoğraf: DHA

Demirtaş, dün TRT Haber’de yaptığı propaganda konuşmasında ‘meydanları dolduramayan kof kabadayılığın cesareti kırmaması’ gerektiğini belirterek “Bunların bir oyluk canları vardır” demişti.

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Bakan Soylu, bugün yine aynı kanalda Demirtaş’tan saatler sonra HDP’li siyasetçinin sözlerini eleştirdi.

İçişleri bakanı şunları söyledi: “‘Bir oyluk canları var’ ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş’ın ruh halini çok kötü buldum.”

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