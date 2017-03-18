Soylu, Baykal’ı bakanlığa çağırdı: Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a hitaben “İçişleri bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim” dedi.

Trabzon’daki etkinlikte konuşan Soylu, Baykal’ın “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” sözlerini ‘ayıp’ olarak niteleyerek kutsallar üzerinden değerlendirme yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bakanlığa çağırdı

Soylu, Baykal’dan ‘referandumla uğraşacağına kendisine tuzak kuranlara bir-iki cümle söylemesini’ isteyerek şöyle devam etti: “Kendini savunamayan bir adamdan memlekete ne hayır gelir, hadi söyle. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim. Onların elinin altında oyuncak olmayın ve bu milleti oynatmayın, iftira atmayın.”