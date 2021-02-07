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Yaramazlara biraz batar!

SONAR anketi: AKP ile MHP’nin toplamı yüzde 50 sınırında

SONAR Araştırma şirketinin anketine göre AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) oy oranı yüzde 50’yi geçiyor.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin kurucusu Hakan Bayrakçı, TV 100’de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.

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Ankete göre ‘cumhur ittifakı’nı oluşturan AKP yüzde 39.3, MHP yüzde 10.5, BBP ise yüzde 1.1 oya sahip. CHP yüzde 22.6, İYİ Parti yüzde 10.2, HDP yüzde 10.2, Saadet Partisi ise yüzde 1.2 olarak kayda geçti.

Siyasetçilere güven

Katılımcılara ‘en güvenilen siyasetçiler’ de soruldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 42.6’yla ilk sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.2’yle ikinci sırada.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 10.3, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7.2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1.9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 6.2’de kaldı.

Memleket Partisi’nin kurucu Muharrem İnce yüzde 2.6, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzde 2, HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 5.1 seviyesinde.

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