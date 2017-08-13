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‘Son şampiyon’ kaldığı yerden: Beşiktaş sezonun açılış haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti 

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Yeni sezonun açılış haftasında Antalyaspor’u ağırlayan ‘son şampiyon’ Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/Besiktas

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 45’inci dakikada Pepe ve 64’üncü dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

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Beşiktaş’ın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmadı.

Tribünlere, üç yıl önce bugün hayatını kaybeden Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba’nın fotoğrafları ve ‘Beşiktaş’ı üzmeyin’ yazılı pankart asıldı.


Siyah-beyazlı futbolcular da ısınmaya Seba tişörtleriyle çıktı.

 

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