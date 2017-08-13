Yeni sezonun açılış haftasında Antalyaspor’u ağırlayan ‘son şampiyon’ Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 45’inci dakikada Pepe ve 64’üncü dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.
Beşiktaş’ın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmadı.
Tribünlere, üç yıl önce bugün hayatını kaybeden Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba’nın fotoğrafları ve ‘Beşiktaş’ı üzmeyin’ yazılı pankart asıldı.
Siyah-beyazlı futbolcular da ısınmaya Seba tişörtleriyle çıktı.