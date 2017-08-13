Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MİT TIR’ları soruşturmasının Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden seslendi: “Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına var mısın?” ‘Casusluk’ iddiasıyla tutuklanan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’yla Kılıçdaroğlu arasında bağlantı çıkabileceğini öne süren Erdoğan şunları söylemişti: “Ülkenin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir milletvekiliyle ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için […]