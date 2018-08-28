Son iki yılda: Türkiye’den ABD’ye ‘yeşil kart’ başvurusu yüzde 65 arttı

ABD’nin düzenlediği çekilişle dağıtılan oturma ve çalışma izni ‘yeşil kart’a Türkiye’den başvurular son iki yılda yüzde 65 arttı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 2016 yılında çekilişe başvuranların sayısı 245 bindi.

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Bu sayı, 2017 yılında 71 bin artarak 316 bine ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılındaki başvuru sayısı ise 406 bin oldu.

Çekilişe 2007’de 112 bin kişi başvurmuştu.

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