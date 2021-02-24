Son bir yılda 189 motokurye hayatını kaybetti

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF), Mart 2020’den bugüne 189 motokuryenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

TAMKF üyeleri, bugün Ankara’da partinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba’yla görüştü.

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Bina önündeki basın toplantısına katılan TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, 900 bin kuryeden yalnızca 100 bininin kayıtlı olduğunu belirtti.

Yavuz, kurye sayısının artması ve kuryelerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan yollara çıkması nedeniyle ölümlü trafik kazalarında ‘inanılmaz’ bir artış kaydedildiğini dile getirdi.

TAMKF başkanı, şöyle devam etti: “Bu kadar ölüm devletin mutlaka dikkatini çekmelidir. Mesleğimizin ‘az tehlikeli işler’ sınıfından ‘çok tehlikeli işler’ sınıfına alınması gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Kurulu’na başvurumuz var. Devlet eliyle bu mesleği yapanlar için yeterlilik belgesi zorunlu tutulmalıdır.”

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TAMKF Genel Sekreteri Yener Çalışkan, ’30 dakika puanlama’ nedeniyle 19 yaşındaki bir kuryenin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Çalışkan, “Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın, ölüyoruz biz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelsin” ifadelerini kullandı.