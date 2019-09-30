Soma Holding’in 48 ofisi icradan satılık

ALİ YILMAZ

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasıyla gündeme gelen Soma Holding’in Maslak’taki 48 ofisi, icradan satışa çıkarıldı.

Spine Tower

Özel bir banka, verdiği krediyi tahsil edemeyince, Soma Holding, beş şirketi ve holdingin sahipleri Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan’a yönelik icra takibi başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip işlemi kesinleşti. Bankanın avukatları, Soma Holding’e ait görünen Spine Tower’daki 48 ofis için haciz işlemi yaptı.

Reklam

Toplam değer 82 milyon lira

İcra müdürlüğü eliyle satışı istenen ofislerin tahmini bedeli 1 milyon 400 bin lira ile 4 milyon lira arasında değişiyor. 48 ofis için belirlenen toplam bedel 82 milyon 420 bin lira. Her bir ofis ayrı ayrı ihale edilecek. İcradan satış ihalesinin ilki 11 Kasım’da yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 9 Aralık günü yeniden yapılacak.

Maden ocaklarında 301 işçi hayatını kaybetmişti

Can ve Alp Gürkan…

Soma Holding ve sahipleri Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan, beş yıl önceki maden faciasıyla gündeme gelmişti. 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası tutuklanan isimler arasındaki Can Gürkan, bu yıl nisan ayında tahliye edilmişti.