Sokağa çıkma yasağı nedeniyle katılamayanlar için cenazeden canlı yayın

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma’yı ‘unuttu.’