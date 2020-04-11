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Yaramazlara biraz batar!

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle katılamayanlar için cenazeden canlı yayın

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren adam toprağa verilirken yakınları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cenazeye katılamayanlar için cep telefonuyla canlı yayın yaptı. 

Fotoğraf: DHA

Hafta sonu için geçerli yasağın uygulandığı büyükşehirler arasında yer alan Sakarya’da hayatını kaybeden 71 yaşındaki Yaşar Yaylı’nın cenazesine İçişleri Bakanlığı’nın dün akşamki genelgesi uyarınca sadece birinci dereceden yakınları katılabildi.

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Kriz geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede kayatını kaybeden Yaylı için bugün, Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan akrabalarından biri cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. 

Yaylı’nın cenazesi gidenlerin yerinde, izleyenlerin evlerinde ettiği dualarla toprağa verildi. 

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