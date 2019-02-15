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Yaramazlara biraz batar!

Soçi toplantısı sonrası Ankara yineledi: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de kurulacak bir güvenli bölgede sadece Türkiye’nin olması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Zirvesi’nin IŞİD’le mücadele toplantısına katılan Akar, “ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir” ifadelerini kullandı.

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Bakan şöyle devam etti: “PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır.”

Türkiye şu anda bir kısmı ABD güçlerinin kontrolünde olan kuzeydoğu Suriye’de güvenli bölge kurmak ve buradan ABD’nin desteklediği YPG’nin çıkmasını istiyor.

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Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi zirvesinden önce Ankara’nın Suriye sınırları içinde güvenli bölge oluşturmak için Esad’ın onayına ihtiyacı olacağını söylemişti. Rusya, zirve sırasında da bu fikrini yinelemişti.

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