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Yaramazlara biraz batar!

Sivil Havacılık duyurdu: Atlasglobal’den iflas başvurusu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal’in iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Atlasglobal

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur” dendi.

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Atlasglobal’in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı dün ve önceki gün medyada yer almış, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak da Reuters’a kararı doğrulamıştı.

Atlasglobal, önceki yıllardan birikmiş zararı ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle kasım ayı sonunda tüm uçuşlarını durdurmuş, 21 Aralık’ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.

Reuters doğrulattı: Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu

Yeni havalimanı maliyetleri artırınca Atlasglobal uçuşlarına ara verdi

Atlasglobal Avrupa uçuşlarına ara verdi, yurt içi tarife sayısını düşürdü


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