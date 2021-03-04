Sıralarını beklemeden aşı olan İspanyol prensesler tepki çekti

İspanya Kralı 6’ncı Felipe’nin kız kardeşleri Prenses Elena (57) ve Prenses Cristina’nın (55), sıraları gelmeden aşı olması tepki çekti.

Prenses Elena (solda) ve Cristina. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Sadece 4 milyon doz aşı temin eden İspanya’da öncelik 80 yaş üstüne ve belirli meslek gruplarına verildi.

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İki prensesin, 2014’te tahtı oğluna bırakan ve geçen yıl, bir dizi skandalın ortaya çıkması üzerine ülkeyi terk eden babaları, eski kral Juan Carlos’u ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yaptıkları yolculuk sırasında aşı oldukları açıklandı.

Prenses Elena ve Prenses Cristina’nın geçen ay aşı olduğunun açıklanmasından sonra kraliyet ailesi topa tutuldu.

Prensesler El Mundo gazetelerine yaptıkları açıklamayla kendilerini savundu: “Ben ve kız kardeşim babamı ziyarete gittik. Onu düzenli bir şekilde ziyaret edebilmemiz için bir sertifikaya ihtiyacımız var. Bu nedenle aşı olmamız teklif edildi ve kabul ettik. Bu amaçla olmasaydı İspanya’da sıramızın gelmesini beklerdik.”

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‘İtibarı sarsan bir gelişme daha’

Eşitlik Bakanı İrene Montero prenseslerin kendilerine öncelik tanınmasını kabul etmelerini eleştiren isimlerin başındaydı. Montero, “Prenseslerin aşılanması kraliyet ailesinin itibarını sarsan gelişmelere bir yenisini ekledi. Toplumun gözünde bu kendilerine ayrıcalık tanınmasıdır ve kabul edilemez” dedi.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz ise durumun çok çirkin ve can sıkıcı olduğunu belirterek, “Böyle isimlerin örnek olması gerekir” dedi.

Saraydan konuyla ilgili yorum yapılmazken Kral, Kraliçe Letizia ve iki kızlarının aşı olmak için ‘sıralarını bekleyecekleri’ belirtildi.

Ocak ayında, İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, Covid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırınca tepki çemiş, baskılar üzerine istifa etmişti.